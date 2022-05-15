Аллегри прокомментировал уход Кьеллини из «Ювентуса»

«Кьеллини, возможно, захочет попробовать что-то новое и отправится в МЛС. Возможно, он решит завершить карьеру после этого сезона. Решение в любом случае за ним», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Аллегри.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 итальянец провел 24 матча за команду и не отличился результативными действиями.