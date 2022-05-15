Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Реал
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Эльче
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Барселона
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Аталанта
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
18:30
Эвертон
Брентфорд
23
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Томь
03
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Ротор
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Зенит
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Металлург Лп
Факел
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Норвич
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Уотфорд
Лестер
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Дженоа
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Акрон
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Сассуоло
13
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Торпедо
01
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
10
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Ислочь
Славия М
02
00:00
Неман
Арсенал Д
20
00:00
Слуцк
Днепр-Могилев
22
14.05
Динамо Брс
Белшина
11
14.05
Шахтер С
Динамо Мн
10
14.05
Энергетик-БГУ
Минск
20
13.05
Витебск
Гомель
11
13.05
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
00
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Днепр» и «Слуцк» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» и могилевского «Днепра» не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр М
СлуцкЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

Слуцкая дружина дважды вела в счете, но не удержала победу — ничья 2:2.

В первом сегодняшнем поединке мозырская «Славия» обыграла на выезде «Ислочь» с результатом 2:0. В самом начале второго тайма Георгий Бугулов открыл счет, а вскоре Андрей Кобец удвоил преимущество «Славии». До этого поражения «Ислочь» побеждала в трех играх кряду.

Вчера в центральном поединке этого тура солигорский «Шахтер» у себя дома выиграл у минского «Динамо» со счетом 1:0. Победный мяч на 5-й минуте компенсированного времени второго тайма забил Дембо Дарбо, реализовавший пенальти. Футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли «Минск» — 2:0, а в Бресте местное «Динамо» и бобруйская «Белшина» не выявили победителя — 1:1.

В двух стартовых встречах 8-го тура были зафиксированы ничьи. Лидер первенства борисовский БАТЭ не смог победить в Жодино футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 0:0, а футболисты «Витебска» на своем поле разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 9 мячей.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Покатаемся? Случайное видео с медведем-водителем впечатлило YouTube
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь