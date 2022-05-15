«Днепр» и «Слуцк» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

Слуцкая дружина дважды вела в счете, но не удержала победу — ничья 2:2.

В первом сегодняшнем поединке мозырская «Славия» обыграла на выезде «Ислочь» с результатом 2:0. В самом начале второго тайма Георгий Бугулов открыл счет, а вскоре Андрей Кобец удвоил преимущество «Славии». До этого поражения «Ислочь» побеждала в трех играх кряду.

Вчера в центральном поединке этого тура солигорский «Шахтер» у себя дома выиграл у минского «Динамо» со счетом 1:0. Победный мяч на 5-й минуте компенсированного времени второго тайма забил Дембо Дарбо, реализовавший пенальти. Футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли «Минск» — 2:0, а в Бресте местное «Динамо» и бобруйская «Белшина» не выявили победителя — 1:1.

В двух стартовых встречах 8-го тура были зафиксированы ничьи. Лидер первенства борисовский БАТЭ не смог победить в Жодино футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 0:0, а футболисты «Витебска» на своем поле разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.