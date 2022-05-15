«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Хэмом» из-за незабитого пенальти в конце матча

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Джаррода Боуэна. В начале второй половины игры полузащитник гостей Джек Грилиш отыграл один гол, а затем защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил в свои ворота и сравнял счет. На 86-й минуте форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез не забил пенальти.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 56 очками в 37 матчах.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, у команды 90 очков в 37 играх. Соперник команды Хосепа Гвардиолы в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» — занимает вторую строчку с 86 очками и 36 играми. «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (21 мая), у «Манчестер Сити» осталась одна игра против «Астон Виллы» (21 мая).

В параллельном матче «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. У хозяев забил Олли Уоткинс, у гостей — Джеффри Шлюпп.