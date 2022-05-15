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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Хэмом» из-за незабитого пенальти в конце матча

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в рамках 37-го тура АПЛ — 2:2.

Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Джаррода Боуэна. В начале второй половины игры полузащитник гостей Джек Грилиш отыграл один гол, а затем защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил в свои ворота и сравнял счет. На 86-й минуте форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез не забил пенальти.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 56 очками в 37 матчах.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, у команды 90 очков в 37 играх. Соперник команды Хосепа Гвардиолы в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» — занимает вторую строчку с 86 очками и 36 играми. «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (21 мая), у «Манчестер Сити» осталась одна игра против «Астон Виллы» (21 мая).

В параллельном матче «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. У хозяев забил Олли Уоткинс, у гостей — Джеффри Шлюпп.

«Астон Вилла» с 44 очками в 36 матчах занимает 12-е место, «Кристал Пэлас» идет на 11-й строчке с 45 очками в 36 играх.

Вест Хэм Юнайтед
2:2
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
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