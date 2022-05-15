«Астану» лишили первого места в КПЛ-2022
Футболисты «Тараза» одержали победу над уральским «Акжайыком» в 11-м туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Футболисты «Тараза» одержали победу над уральским «Акжайыком» в 11-м туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Таразе, закончился победой хозяев — 2:0. Счет на 6-й минуте игры открыл Милен Гамаков.
А точку в матче уже в компенсированное время поставил Алишер Сулей (95-я).
Благодаря этой победе «Тараз» набрал 21 очко и поднялся на первое место, потеснив «Астану» (20) на второе. «Акжайык» (11) идет на 11-й строчке.