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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Астану» лишили первого места в КПЛ-2022

Футболисты «Тараза» одержали победу над уральским «Акжайыком» в 11-м туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тараз
Акжайык
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Матч, прошедший в Таразе, закончился победой хозяев — 2:0. Счет на 6-й минуте игры открыл Милен Гамаков.

А точку в матче уже в компенсированное время поставил Алишер Сулей (95-я).

Благодаря этой победе «Тараз» набрал 21 очко и поднялся на первое место, потеснив «Астану» (20) на второе. «Акжайык» (11) идет на 11-й строчке.

Тараз
2:0
Первый тайм: 0:0
Акжайык
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