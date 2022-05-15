Дибала объявил об уходе из «Ювентуса»

"Трудно подобрать правильные слова, чтобы попрощаться с вами. Столько лет и столько эмоций мы пережили вместе. Я думал, что мы пробудем вместе еще несколько лет, но судьба развела нас разными путями.

Я никогда не забуду всего, что вы мне дали; каждый матч, каждый гол. Я вырос и многому научился вместе с вами. Я жил мечтой.

Это были семь волшебных лет с 12 трофеями и 115 голами, которые никто и никогда не сможет отнять. Никогда. Спасибо, что поддерживали меня в трудные минуты.

Спасибо тем, кто был со мной эти годы: от первого до последнего, от болельщиков до тех, кто работает в клубе, всем: менеджерам и товарищам по команде, персоналу и директорам.

Ношение этой футболки вместе с капитанской повязкой было одним из самых гордых моментов в моей жизни, и я надеюсь, что когда-нибудь я продемонстрирую их своим детям и внукам.

Завтра будет мой последний матч в этой футболке, трудно представить, но это будет наше прощание. Это будет нелегко, но я выйду на поле с улыбкой и высоко поднятой головой, зная, что отдавал все ради вас", — написал Дибала в твиттере.