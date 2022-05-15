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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» победил «Аталанту», Миранчук остался в запасе

«Милан» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии победил «Аталанту» со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.

Милан
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Милан» перед последним туром лидирует в турнирной таблице, опережая на пять очков «Интер», который сегодня еще проведет матч с «Кальяри».

«Аталанта» занимает восьмое место.

Милан
2:0
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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