«Милан» победил «Аталанту», Миранчук остался в запасе
«Милан» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии победил «Аталанту» со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.
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«Милан» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии победил «Аталанту» со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
«Милан» перед последним туром лидирует в турнирной таблице, опережая на пять очков «Интер», который сегодня еще проведет матч с «Кальяри».
«Аталанта» занимает восьмое место.