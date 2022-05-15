«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в Лигу чемпионов

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Хосе Хименес (30-я минута). Счет сравнял Юссеф Эн-Несири (85).

«Атлетико», набравший 68 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» с 67 баллами располагается на четвертой строчке. Команда Хулена Лопетеги гарантировала себе место в четверке. Идущий пятым «Бетис», который в параллельном матче дома победил «Гранаду» (2:0), отстает от «Севильи» на три очка и в случае равенства баллов уступит по личным встречам.

В другом матче «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Вильярреал» (2:1) и гарантировал себе выход в групповой этап Лиги Европы вместе с «Бетисом». «Алавес» на выезде уступил потерявшему шансы на сохранение места в высшем дивизионе «Леванте» (1:3) и досрочно вылетел из Примеры, в которой выступал с 2016 года.

Ранее ставший чемпионом страны «Реал» на выезде сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 1:1. Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин отразил пенальти. В течение карьеры голкипер пропустил 12 мячей с 20 11-метровых ударов.

Результаты других встреч: