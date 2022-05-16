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12:14 (мск), источник: Газета.Ру

Украинец стал самым молодым вратарем «Реала», отразившим пенальти в Ла Лиге

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе в матче с «Кадисом» в 37 туре чемпионата Испании.

Кадис
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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 1:1, голкипер отбил пенальти на 61-й минуте в исполнении Альваро Негредо.

Таким образом, Лунин в возрасте 23 лет и 93 дней стал стал самым молодым вратарем мадридского клуба, отбившим пенальти в Ла Лиге, как минимум с сезона-2008/09 (с момента начала сбора статистики).

Лунин перешел в королевский клуб в июне 2018 года из луганской «Зари».

Подопечные Карло Анчелотти досрочно стали чемпионами Испании сезона-2021/22. На втором месте после 37 туров идет «Барселона», которая также гарантировала себе серебряные медали чемпионата. Борьбу за бронзу ведут столичный «Атлетико» (68 очков) и «Севилья» (67).

«Реал» вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с английским «Ливерпулем». Встреча состоится 28 мая в Париже. Начало в 22:00 по московскому времени.

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