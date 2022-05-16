Украинец стал самым молодым вратарем «Реала», отразившим пенальти в Ла Лиге
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе в матче с «Кадисом» в 37 туре чемпионата Испании.
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе в матче с «Кадисом» в 37 туре чемпионата Испании.
Встреча закончилась со счетом 1:1, голкипер отбил пенальти на 61-й минуте в исполнении Альваро Негредо.
Таким образом, Лунин в возрасте 23 лет и 93 дней стал стал самым молодым вратарем мадридского клуба, отбившим пенальти в Ла Лиге, как минимум с сезона-2008/09 (с момента начала сбора статистики).
Лунин перешел в королевский клуб в июне 2018 года из луганской «Зари».
Подопечные Карло Анчелотти досрочно стали чемпионами Испании сезона-2021/22. На втором месте после 37 туров идет «Барселона», которая также гарантировала себе серебряные медали чемпионата. Борьбу за бронзу ведут столичный «Атлетико» (68 очков) и «Севилья» (67).
«Реал» вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с английским «Ливерпулем». Встреча состоится 28 мая в Париже. Начало в 22:00 по московскому времени.