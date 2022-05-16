Красавица-жена нападающего «ПСЖ» выложила горячие фото, похваставшись шикарными формами

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«Счастье не в том, чтобы иметь все, что ты хочешь, а в том, чтобы наслаждаться тем, что имеешь», — написала жена Икарди в подписи к трем красивым фотографиям.

Подписчики Ванды остались в восторге от ее новых снимков и написали в комментариях большое количество восхищенных отзывов.

Отметим, что жена Икарди популярнее футболиста «ПСЖ». У нее 12,6 млн подписчиков, у него — 7,8 млн. Это объясняется в том числе любовью Ванды к публикациям своих откровенных фотографий.

Ранее сообщалось, что Икарди может вернуться в чемпионат Италии, на форварда претендуют два клуба.