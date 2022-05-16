Названа сумма, которую «Реал» выплатит Килиану Мбаппе за подписание контракта

Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 23-летний футболист подпишет с испанской командой контракт до 2027 года с зарплатой в € 40 млн за сезон (€ 30 млн — основная часть, € 10 млн — бонусы).