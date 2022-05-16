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19:41 (мск), источник: Sport24

Нкунку из «РБ Лейпциг» признан лучшим игроком сезона в бундеслиге

Французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку стал лучшим игроком сезона в немецкой бундеслиге.

РБ ЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: uefa.com

В борьбе за эту награду он опередил Роберта Левандовски («Бавария»), Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд) и Патрика Шика («Байер»).

24-летний Нкунку забил 20 мячей и отдал 15 голевых передач в 34 матчах чемпионата Германии-2021/22. Он перешел в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» летом 2019 года.

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