Уехал из России — и вошел в историю. Тедеско рвет рекорды в Германии и в шаге от первого трофея

Ровно год назад «Спартак» провел последний матч под руководством Доменико Тедеско: отыгрался с 0:2 в Грозном, забрал второе место (лучший результат с чемпионства Карреры) и вместе с ним — путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Спустя год «Спартак» пробует уже второго тренера после Доменико и, вполне возможно, закончит чемпионат на 10-й строчке (или даже ниже). Остается возможность спасти сезон через Кубок, но в финале еще предстоит обыграть «Динамо»: несмотря на локальный кризис, на дистанции команду во всех отношениях более стабильную.

А что тем временем с Тедеско, который подхватил немецкий «РБ Лейпциг» полгода назад? На родине Тэдди пока выступает так, что хейтить его российским экспертам теперь почти нереально.

С 11-го на 4-е место в Бундеслиге всего за 5 месяцев. Тедеско прорвался в Лигу чемпионов — но это еще не все.

Немецкий тренер эталонно зашел в кризисный «РБ» — начал с разноса прямого конкурента «Боруссии» из Менхенгладбаха, проиграл в первые месяцы лишь «Арминии» и «Баварии», после чего запустил серию в 15 (!) матчей без поражений во всех турнирах. Лейпциг уверенно карабкался вверх и в какой-то момент заскочил даже в топ-3 Бундеслиги.

Увы, сотворить совсем уж сенсацию не получилось: локальный кризис (3 поражения в четырех матчах в апреле-начале марта) оставил «РБ» вне тройки, а еще — с разочарованием по итогам Лиги Европы, из которой Лейпциг в полуфинале выбил вполне рабочий соперник «Рейнджерс».

Несмотря на пролет мимо бронзы, с главной задачей Тедеско все же справился — в последнем туре (как и год назад) отвоевал путевку в ЛЧ, заняв с командой четвертое место. Да и поход «РБ» в еврокубках вряд ли стоит называть средним результатом: прежде в ЛЕ Лейпциг так далеко не заходил, хотя играл дважды.

Не менее важно и другое — по ряду метрик Тедеско оказался вообще лучшим тренером в истории «РБ». На относительно короткой дистанции это значит не так много, но все равно впечатляет:

60 процентов побед в матчах Бундеслиги — лучший показатель среди всех тренеров клуба;при Доменико команда набирает в чемпионате в среднем 2 очка за матч — тоже рекорд;как и среднее число голов — 2,4 за игру.

После такого оправдать результаты при Тэдди одним составом просто невозможно. Хотя и этот фактор отбрасывать не стоит: например, именно игрок «РБ» Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге (забил 20 голов и сделал 13 ассистов за 34 игры).

Впереди у Лейпцига финал Кубка. Тедеско может выиграть первый трофей в истории клуба.

Стоит отметить, что «РБ» серьезно повезло на пути к финалу Кубка Германии — «Бавария» и дортмундская «Боруссия» вылетели на ранних стадиях, чего не случалось с 2014 года. Но своей возможностью команда и Тедеско в любом случае воспользовались, выбив в последних матчах турнира «Ганновер» и «Унион».

В финале «РБ» ждет «Фрайбург» — в том числе с ним Тедеско боролся за путевку в Лигу чемпионов. В Бундеслиге Лейпциг взял верх («Фрайбург» закончил сезон шестым), но обе очные игры закончились вничью.

Прежде «РБ» дважды выходил в финал Кубка и столько же раз становился вторым в чемпионате Германии, но на высоком уровне клуб пока что ничего не выигрывал. Для Тедеско и всей команды это отличный шанс — особенно при учете формы «Фрайбурга», проигравшего два последних матча в чемпионате.

Хотя похоже, что Тедеско в любом случае наработал на пролонгацию контракта, действующего до 2023 года. По информации Bild, руководство клуба уже дало понять тренеру, что готово продлить сотрудничество.