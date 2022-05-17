«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью

В составе «Ювентуса» голы забили Душан Влахович и Альваро Мората. На 51-й минуте с свои ворота забил защитник «Юве» Алекс Сандру. У «Лацио» отличился Сергей Милинкович-Савич.

Отметим, что этот матч стал последним для защитника Джорджо Кьеллини за «Ювентус». Его символично заменили на 17-й минуте встречи. Эта минута отражает количество сезонов, которые Кьеллини провел за команду.