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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» и обеспечил «Челси» выход в Лигу чемпионов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Ньюкасл» одержал победу над «Арсеналом» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче был открыт после автогола защитника «Арсенала» Бена Уайта (55-я минута), на 85-й минуте Бруно Гимарайнс удвоил преимущество «Ньюкасла».

«Арсенал» (66 очков) не смог обойти «Тоттенхэм» (68) в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Перед заключительным туром канониры занимают пятое место в премьер-лиге. Поражение «Арсенала» гарантировало «Челси» (70), занимающему третью позицию, место в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл» занимает 12-ю строчку с 46 очками.

В последнем туре чемпионата 22 мая «Арсенал» примет «Эвертон», «Ньюкасл» в гостях сыграет с «Бёрнли».

Ньюкасл Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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