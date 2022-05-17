«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» и обеспечил «Челси» выход в Лигу чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче был открыт после автогола защитника «Арсенала» Бена Уайта (55-я минута), на 85-й минуте Бруно Гимарайнс удвоил преимущество «Ньюкасла».

«Арсенал» (66 очков) не смог обойти «Тоттенхэм» (68) в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Перед заключительным туром канониры занимают пятое место в премьер-лиге. Поражение «Арсенала» гарантировало «Челси» (70), занимающему третью позицию, место в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл» занимает 12-ю строчку с 46 очками.