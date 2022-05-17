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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:55 (мск), источник: Sports.Ru

«Арсенал» не четвертый уже 8 лет. И опять летит мимо ЛЧ

Борьба обострилась.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В Англии бешеная интрига не только в борьбе за чемпионство, но и за четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. На него претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В понедельник все резко стало проще. И если пару туров назад фаворитом выглядела команда Микеля Артеты, то сейчас кажется, что попадание «Арсенала» в ЛЧ будет чудом. Все из-за поражения 0:2 «Ньюкаслу».

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«Арсенал» с победой мог вернуть себе четвертое место и восстановить преимущество в одно очко, но нет: «сороки» были лучше, а победить им помог автогол Бена Уайта в начале второго тайма. В последние пять минут добил Бруно Гимараэс, один из ярких зимних трансферов.

Победа «Ньюкасла» по делу: в первом тайме «Арсенал» неожиданно отдал сопернику мяч (владел им всего 35% игрового времени), во втором чуть выровнял ситуацию — но зато «Ньюкасл» стал намного чаще бить по воротам (12 ударов против 5). По xG «Ньюкасл» тоже превзошел соперника: 1,7 против 0,5.

Гранит Джака мощно прошелся по команде в послематчевом интервью: «Мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов, не заслуживаем даже Лиги Европы. “Арсенал” нуждается в игроках, у которых хватает яиц для игры за “Арсенал”.

Самое время вспомнить про мем о четвертом месте. Это самая популярная позиция «Арсенала» в истории АПЛ, но он не занимал ее уже 8 лет.

Наверняка многие помнят шутки про «Арсенал» и четвертое место (их до сих пор можно встретить в комментариях на Sports.ru). Природа объяснима: в истории АПЛ команда провела четвертой больше 3000 дней, эта самая популярная позиция клуба: с сезона-1992/93 «Арсенал» финишировал четвертым семь раз, из них шесть — на отрезке из девяти сезонов (2005/06 — 2013/14). Тогда и появился мем.

Трудно поверить, но «Арсенал» по итогам сезона не становился четвертым уже 8 лет (последний раз — в сезоне-2013/14). После этого были два места в тройке, а последние шесть лет лондонцы не могут даже зацепиться за топ-4, чтобы попасть в заветную Лигу чемпионов.

2016/17 — 5 место.

«Арсенал», который тащил Алексис Санчес, остановился в одном балле от четвертого места — их опередил «Ливерпуль». Правда, шансов было немного: по ходу сезона отставание от четверки выглядело внушительным, лишь в конце «Арсенал» нагнал соперников.

2017/18 — 6 место.

Сезон изначально складывался для «Арсенала» неудачно — поэтому в последний заход Арсена Венгера лондонцы решили переключиться на Лигу Европы, чтобы попасть в ЛЧ через нее. Но в полуфинале «Арсенал» столкнулся с «Атлетико» — и мадридский клуб выбил соперника, не пустив его в финал.

2018/19 — 5 место.

Сезон-2018/19 складывался по похожему сценарию — как за два года до этого. «Арсенал» снова стал пятым, отстав от «Тоттенхэма» всего на одно очко. Тут на финальном отрезке «канониры» снова догоняли соперников — и не догнали. Но важное отличие: на этом отрезке «Арсенал» даже забирался в четверку, двигая оттуда «Челси» (за 5 туров до конца). Но похоронил свои надежды поражением от «Кристал Пэлас». После этого ни «Челси», ни «Тоттенхэм» достать не получилось.

2019/20 — 8 место.

Летом 2019-го казалось, что «Арсенал» наконец-то сможет попасть в ЛЧ — купили Обамеянга, неплохо начали второй сезон при Унаи Эмери. Но затем опять начались проблемы: то Джака лишится повязки из-за оскорблений в адрес болельщиков после свиста, то команда выдаст целый месяц без побед во всех турнирах. Это привело к отставке тренера, Артета не смог выправить ситуацию. Только восьмое место — худший результат за 25 лет в АПЛ. Зато «Арсенал» взял Кубок Англии и поехал в Лигу Европы.

Источник: AP 2022

2020/21 — 8 место.

Следующий сезон получился печальнее — в АПЛ все снова было очень плохо, закончили на том же самом восьмом месте, но еще и без еврокубков — впервые с 1995 года.

Теперь еврокубки точно будут, но возвращение в ЛЧ — вряд ли. Шесть сезонов подряд вне топ-4 — печальное время для «Арсенала». В последний раз такое было в 1970-е.

Вот расклады: «Арсеналу» нужно победить «Эвертон» и верить, что «Тоттенхэм» проиграет «Норвичу» (худшая команда АПЛ).

Перед последним туром ситуация такая:

  • «Тоттенхэм» — 68 очков, разница +24.
  • «Арсенал» — 66 очков, разница +9.

Именно разница — первый показатель при равенстве очков.

Очевидно, «Арсеналу» почти невозможно достать «Тоттенхэм» при равных баллах — хотя теоретические шансы остаются. Но по сути «Тоттенхэму» будет достаточно сыграть вничью на выезде с уже вылетевшим «Норвичем». Который, кстати, «шпоры» в первом круге обыграли 3:0.

Источник: AP 2022

А вот у «Арсенала» соперник намного сложнее — злой «Эвертон», который все еще может вылететь. Более того, на «Гудисон Парк» в первом круге мерсисайдский клуб обыграл «Арсенал». Но перед лондонцами у парней Фрэнка Лэмпарда еще один матч — с «Кристал Пэлас». И при определенных обстоятельствах к «Арсеналу» «Эвертон» может подойти уже спасшимся от вылета — и не особо напрягаться.

Но это детали. Все равно все зависит от «Тоттенхэма», который очень своевременно разгромил «Арсенал» в северолондонском дерби.

Максимилиан Алфимов

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