СМИ: Кьеллини подтвердил, что продолжит карьеру не в Италии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболист Джорджо Кьеллини сообщил, что после ухода из итальянского «Ювентуса» подпишет контракт с зарубежным клубом.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболист Джорджо Кьеллини сообщил, что после ухода из итальянского «Ювентуса» подпишет контракт с зарубежным клубом.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что 37-летний защитник перейдет в один из клубов североамериканской лиги MLS.
«Мне нужно принять важное решение. Зарубежный опыт обогащает на культурном уровне даже больше, чем на поле, поэтому я чувствую необходимость в знакомстве с другой культурой, за пределами жизни в “Ювентусе”, которую я так хорошо знаю. Я приму решение вместе со своей семьей в ближайшее время», — сказал защитник, которого цитирует Football Italia.
В воскресенье Кьеллини провел свой последний матч за «Ювентус», за который выступал с 2005 года. В составе туринской команды он девять раз становился чемпионом Италии, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.