СМИ: Кьеллини подтвердил, что продолжит карьеру не в Италии

«Мне нужно принять важное решение. Зарубежный опыт обогащает на культурном уровне даже больше, чем на поле, поэтому я чувствую необходимость в знакомстве с другой культурой, за пределами жизни в “Ювентусе”, которую я так хорошо знаю. Я приму решение вместе со своей семьей в ближайшее время», — сказал защитник, которого цитирует Football Italia.