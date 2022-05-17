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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Кьеллини подтвердил, что продолжит карьеру не в Италии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболист Джорджо Кьеллини сообщил, что после ухода из итальянского «Ювентуса» подпишет контракт с зарубежным клубом.

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Источник: AP 2022

Ранее итальянские СМИ сообщали, что 37-летний защитник перейдет в один из клубов североамериканской лиги MLS.

«Мне нужно принять важное решение. Зарубежный опыт обогащает на культурном уровне даже больше, чем на поле, поэтому я чувствую необходимость в знакомстве с другой культурой, за пределами жизни в “Ювентусе”, которую я так хорошо знаю. Я приму решение вместе со своей семьей в ближайшее время», — сказал защитник, которого цитирует Football Italia.

В воскресенье Кьеллини провел свой последний матч за «Ювентус», за который выступал с 2005 года. В составе туринской команды он девять раз становился чемпионом Италии, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

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