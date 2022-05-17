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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Пауло Дибала заплакал после последнего домашнего матча за «Ювентус»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не смог сдержать слёз после последнего домашнего матча за клуб.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В последнем матче аргентинца «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2). После финального свистка Дибала, прощаясь с игроками и болельщиками, заплакал на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл».

Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.

За сборную Аргентины Дибала выступает с 2015 года. Он провёл за неё 32 матча, записав в свой актив два гола.

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2:2
Первый тайм: 2:0
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