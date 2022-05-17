Пауло Дибала заплакал после последнего домашнего матча за «Ювентус»

В последнем матче аргентинца «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2). После финального свистка Дибала, прощаясь с игроками и болельщиками, заплакал на футбольном поле.

Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.