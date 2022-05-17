Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. «Реал» подтвердит трансфер уже после игры

По данным As, нападающий объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

21 мая «ПСЖ» примет «Метц» в 38-м туре Лиги 1 — эта игра станет для француза последней в составе парижан. Мбаппе переходит в «Реал», однако мадридский клуб объявит о трансфере уже после финала ЛЧ против «Ливерпуля».