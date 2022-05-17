Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. «Реал» подтвердит трансфер уже после игры
Килиан Мбаппе до конца следующей недели расскажет о своем будущем.
ПСЖ
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Килиан Мбаппе до конца следующей недели расскажет о своем будущем.
По данным As, нападающий объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.
21 мая «ПСЖ» примет «Метц» в 38-м туре Лиги 1 — эта игра станет для француза последней в составе парижан. Мбаппе переходит в «Реал», однако мадридский клуб объявит о трансфере уже после финала ЛЧ против «Ливерпуля».