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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. «Реал» подтвердит трансфер уже после игры

Килиан Мбаппе до конца следующей недели расскажет о своем будущем.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По данным As, нападающий объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

21 мая «ПСЖ» примет «Метц» в 38-м туре Лиги 1 — эта игра станет для француза последней в составе парижан. Мбаппе переходит в «Реал», однако мадридский клуб объявит о трансфере уже после финала ЛЧ против «Ливерпуля».

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