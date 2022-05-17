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20:04 (мск), источник: Sport24

Черчесов назвал причины отсутствия российских футболистов в «Ференцвароше»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, по какой причине в составе его команды отсутствуют футболисты из России.

Ференцварош
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Источник: Sport24

«Чтобы российский футболист появился в “Ференцвароше”, нужно совпадение многих факторов: свободная позиция, возможность приобрести игрока, финансовые требования и прочие нюансы. Ну и самое главное, чтобы игрок подходил по всем параметрам, а не только потому, что команду тренирует российский тренер.

Обсуждали это, кстати, сегодня со спортивным директором. Я так и сказал: «Будет достойный кандидат на такую-то позицию, не постесняюсь, сразу об этом скажу», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днем».

Черчесов возглавил клуб из Будапешта в декабре прошлого года. Под его руководством «Ференцварош» в сезоне-2021/22 завоевал чемпионство и Кубок Венгрии.

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