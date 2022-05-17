Черчесов назвал причины отсутствия российских футболистов в «Ференцвароше»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, по какой причине в составе его команды отсутствуют футболисты из России.
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, по какой причине в составе его команды отсутствуют футболисты из России.
«Чтобы российский футболист появился в “Ференцвароше”, нужно совпадение многих факторов: свободная позиция, возможность приобрести игрока, финансовые требования и прочие нюансы. Ну и самое главное, чтобы игрок подходил по всем параметрам, а не только потому, что команду тренирует российский тренер.
Обсуждали это, кстати, сегодня со спортивным директором. Я так и сказал: «Будет достойный кандидат на такую-то позицию, не постесняюсь, сразу об этом скажу», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днем».
Черчесов возглавил клуб из Будапешта в декабре прошлого года. Под его руководством «Ференцварош» в сезоне-2021/22 завоевал чемпионство и Кубок Венгрии.