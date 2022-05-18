«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в гостях и сохранил шансы на чемпионство в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.
Саутгемптон
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.
У гостей отличились Такуми Минамино и Жоэль Матип, единственный гол хозяев — на счету Натана Редмонда.
«Ливерпуль» с 89 очками идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего первую строчку «Манчестер Сити» составляет 1 очко.
Чемпион Англии будет определен в последнем туре, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» — с «Астон Виллой». Оба матча пройдут в воскресенье, 22 мая и начнутся одновременно — в 18.00 (мск).
«Саутгемптон» с 40 очками в 37 матчах занимает 15-е место в таблице. В последнем туре «святые» встретятся с «Лестером».