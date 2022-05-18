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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в гостях и сохранил шансы на чемпионство в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.

Саутгемптон
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Источник: Reuters

У гостей отличились Такуми Минамино и Жоэль Матип, единственный гол хозяев — на счету Натана Редмонда.

«Ливерпуль» с 89 очками идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего первую строчку «Манчестер Сити» составляет 1 очко.

Чемпион Англии будет определен в последнем туре, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» — с «Астон Виллой». Оба матча пройдут в воскресенье, 22 мая и начнутся одновременно — в 18.00 (мск).

«Саутгемптон» с 40 очками в 37 матчах занимает 15-е место в таблице. В последнем туре «святые» встретятся с «Лестером».

Саутгемптон
1:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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