«ПСЖ» добился рекордных доходов после прихода Месси
«ПСЖ» достигнет рекордной для клуба отметки в 700 млн евро доходов по итогам сезона, сообщает L"Equipe.
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«ПСЖ» достигнет рекордной для клуба отметки в 700 млн евро доходов по итогам сезона, сообщает L"Equipe.
Предыдущий лучший результат был установлен по итогам сезоне-2018/19, когда доходы парижан составили 637,3 млн.
Благодаря приходу в клуб Лионеля Месси «ПСЖ» заключил 11 новых спонсорских сделок. Аргентинский форвард также помог «ПСЖ» повысить продажи клубной атрибутики. Сообщается, что чемпион Лиги 1 продал 1 миллион футболок и 60% продаж приходятся на атрибутику с фамилией Месси.
Доходы от матчдея выросли с 93 млн в сезоне-2019/20 до 132 млн в этом году.