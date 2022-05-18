«ПСЖ» добился рекордных доходов после прихода Месси

Предыдущий лучший результат был установлен по итогам сезоне-2018/19, когда доходы парижан составили 637,3 млн.

Благодаря приходу в клуб Лионеля Месси «ПСЖ» заключил 11 новых спонсорских сделок. Аргентинский форвард также помог «ПСЖ» повысить продажи клубной атрибутики. Сообщается, что чемпион Лиги 1 продал 1 миллион футболок и 60% продаж приходятся на атрибутику с фамилией Месси.