СМИ: Черышев провел прощальный ужин с футболистами «Валенсии»

ТАСС, 18 мая. Футболисты испанской «Валенсии» собрались в ресторане, чтобы попрощаться с российским полузащитником Денисом Черышевым, контракт которого с клубом истекает в конце сезона. Об этом в среду сообщает испанская газета AS.

По информации источника, клуб не станет подписывать новое соглашение с россиянином.

Черышеву 31 год, он выступает за «Валенсию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 19 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.