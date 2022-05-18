СМИ: Черышев провел прощальный ужин с футболистами «Валенсии»
Сообщается, что клуб не будет подписывать новое соглашение с россиянином.
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Сообщается, что клуб не будет подписывать новое соглашение с россиянином.
ТАСС, 18 мая. Футболисты испанской «Валенсии» собрались в ресторане, чтобы попрощаться с российским полузащитником Денисом Черышевым, контракт которого с клубом истекает в конце сезона. Об этом в среду сообщает испанская газета AS.
По информации источника, клуб не станет подписывать новое соглашение с россиянином.
Черышеву 31 год, он выступает за «Валенсию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 19 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.
«Валенсия» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков в 37 матчах. В заключительном туре клуб 21 мая дома встретится с «Сельтой».