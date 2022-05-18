Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
16.05
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
20
Футбол. Зарубежный
17.05
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19.05
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Лестер
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
15.05
Атлетик
Осасуна
20
15.05
Атлетико
Севилья
11
15.05
Бетис
Гранада
20
15.05
Вильярреал
Реал Сосьедад
12
15.05
Кадис
Реал
11
15.05
Леванте
Алавес
31
15.05
Мальорка
Райо Вальекано
21
15.05
Сельта
Эльче
10
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Черышев провел прощальный ужин с футболистами «Валенсии»

Сообщается, что клуб не будет подписывать новое соглашение с россиянином.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 18 мая. Футболисты испанской «Валенсии» собрались в ресторане, чтобы попрощаться с российским полузащитником Денисом Черышевым, контракт которого с клубом истекает в конце сезона. Об этом в среду сообщает испанская газета AS.

По информации источника, клуб не станет подписывать новое соглашение с россиянином.

Черышеву 31 год, он выступает за «Валенсию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 19 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.

«Валенсия» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков в 37 матчах. В заключительном туре клуб 21 мая дома встретится с «Сельтой».

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь