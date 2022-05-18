Правительство Великобритании и Абрамович уладили разногласия по «Челси»

Ранее «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций «синих» консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. Однако продажа клуба оказалась под вопросом после отказа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки.

По данным источника, юристы Абрамовича и правительства нашли общий язык в отношении того, как справиться с долгом клуба в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов перед владельцем «Челси». Абрамович хотел списать этот долг после выставления «Челси» на продажу 2 марта, но санкции правительства Великобритании заблокировали этот процесс из-за замороженных счетов.

Ранее Абрамович настаивал на том, что долг «Челси» перед связанной с ним компанией Camberley International Investments должен быть погашен, а затем заморожен и передан в фонд помощи Украине. Правительство сочло такую схему нарушением санкций, наложенных на Абрамовича, поскольку не будет никаких юридических гарантий непопадания денег к россиянину или его бенефициарам.