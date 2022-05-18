Правительство Великобритании и Абрамович уладили разногласия по «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович и правительство Великобритании нашли юридическое решение, которое должно привести к продаже футбольного клуба «Челси», сообщает Вloomberg.
Российский бизнесмен Роман Абрамович и правительство Великобритании нашли юридическое решение, которое должно привести к продаже футбольного клуба «Челси», сообщает Вloomberg.
Ранее «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций «синих» консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. Однако продажа клуба оказалась под вопросом после отказа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки.
По данным источника, юристы Абрамовича и правительства нашли общий язык в отношении того, как справиться с долгом клуба в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов перед владельцем «Челси». Абрамович хотел списать этот долг после выставления «Челси» на продажу 2 марта, но санкции правительства Великобритании заблокировали этот процесс из-за замороженных счетов.
Ранее Абрамович настаивал на том, что долг «Челси» перед связанной с ним компанией Camberley International Investments должен быть погашен, а затем заморожен и передан в фонд помощи Украине. Правительство сочло такую схему нарушением санкций, наложенных на Абрамовича, поскольку не будет никаких юридических гарантий непопадания денег к россиянину или его бенефициарам.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также дважды стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале марта он объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.