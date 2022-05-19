Русскому не дадут приз? Почему в европейском футболе не вручают медали

Главной интригой последнего тура в чемпионате России станет битва «Динамо» и «Сочи» за второе место. Судьба серебряных и бронзовых медалей решится в очном матче соперников, которые провели отличный сезон. Встреча в любом случае выйдет исторической, ведь сочинцы никогда не завоевывали медалей, а москвичи не попадали в тройку призеров с 2008 года.

В «Динамо» уже попросили болельщиков, чтобы они не разбредались по домам сразу после финального свистка. Помимо проведения музыкального шоу, на стадионе сразу же организуют вручение футболистам медалей, какими бы они ни были. Церемония может поставить в тупик легионеров команды, поигравших в топ-лигах. Ведь в сильнейших чемпионатах Европы даже не в курсе, что за второе или третье место команды можно награждать.

Медали в Европе не в почете

Российские СМИ под конец европейского сезона часто выпускают новости формата: «Барселона» гарантировала себе серебряные медали чемпионата Испании". Но правда в том, что команды, занявшие вторые и третьи места в пяти ведущих первенствах Европы, не получают никаких наград. Такие опции просто не предусматриваются в регламентах турниров. По документам призы полагаются только чемпиону.

Конечно, сами клубы могут провести какое-либо мероприятие, если попадание в тройку является для них историческим достижением, но не более того. Вручение серебряных и бронзовых медалей просто не предусмотрено регламентами чемпионатов. Если «Монако», за который выступает Александр Головин, завершит сезон на втором или третьем месте, то никаких наград или трофеев россиянин за это не получит.

Более того, в некоторых лигах даже не вручают золотые медали за победу в национальном первенстве. Так, во Франции игрокам команды-чемпиона достается по маленькой копии чемпионского кубка, а на шею им ничего не вешают.

Не положены медали и победителям чемпионата Испании. «Реал» в этом сезоне вернул себе чемпионский титул Ла Лиги, и во время церемонии награждения Карим Бензема поднимал над головой заветный трофей. Но никаких медалей или уменьшенных копий кубка для игроков не было. Лишь один огромный трофей на всю команду и больше ничего. После официального вручения игроки поочередно с ним фотографируются и показывают болельщикам.

В Англии чемпион может остаться без награды

Комбинация «трофей + золотые медали для игроков» остается лишь в Италии и Англии. В Британии каждый год находятся недовольные количеством медалей, которые достаются клубам. Если футболист в составе чемпионской команды провел меньше пяти матчей в премьер-лиге, то медаль ему не полагается. Причем до сезона-2012/13 нужно было провести как минимум 10 игр.

В 2009 году Алекс Фергюсон сокрушался, что британские футбольные власти не могут дать золотую медаль юному вундеркинду Федерико Македе. В том сезоне он провел лишь четыре матча и забил два гола. Но оба мяча стали победными и принесли «Манчестер Юнайтед» шесть очков, которые позволили «красным дьяволам» опередить «Ливерпуль» на четыре очка и стать чемпионом.

Трофей и медали также вручают и победителю чемпионата Германии. Только традиционный золотой цвет никак не связан с празднованием победы в Бундеслиге. Чемпиону вручают серебряную салатницу и серебряные медали. Зато золотым отливом отдает цвет немецкого пива, которым игроки «Баварии» традиционно обливают друг друга во время празднований.

От концепции вручения медалей постепенно отходят и на международных соревнованиях. Если бы летом прошлого года сборная России вдруг бы повторила свой успех 2008 года и дошла бы до полуфинала чемпионата Европы, то никакой награды бы не получила.