Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона

«После 13 лет, в течение которых я представлял свою страну, я объявляю о завершении карьеры в сборной. Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех людей, кто поддерживал меня и в радости, и в горе», — приводит заявление Обамеянга портал Sport.es.