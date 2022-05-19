Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона.
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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона.
«После 13 лет, в течение которых я представлял свою страну, я объявляю о завершении карьеры в сборной. Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех людей, кто поддерживал меня и в радости, и в горе», — приводит заявление Обамеянга портал Sport.es.
Обамеянгу 33 года, он является лучшим бомбардиром (29 голов, 63 матча) в истории сборной Габона.