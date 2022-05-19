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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона.

Барселона
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Источник: Reuters

«После 13 лет, в течение которых я представлял свою страну, я объявляю о завершении карьеры в сборной. Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех людей, кто поддерживал меня и в радости, и в горе», — приводит заявление Обамеянга портал Sport.es.

Обамеянгу 33 года, он является лучшим бомбардиром (29 голов, 63 матча) в истории сборной Габона.

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