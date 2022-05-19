«МЮ» готов потратить более 140 млн евро летом. Клубу интересны Антони, Тимбер и-де Йонг

По данным De Telegraaf, этим летом клуб готов потратить более 140 миллионов евро на трансферы.

В число игроков, которые интересны новому тренеру «Манчестер Юнайтед», входят Юрриен Тимбер и Антони, выступающие за «Аякс», а также полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.