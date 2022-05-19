Назван новый кандидат на пост главного тренера «Тобола»

Отмечается, что руководство области склоняется к его кандидатуре из-за его владения русским языком. Также там учитывают опыт работы Милановича в Казахстане.

В 2019—2020 годах 59-летний тренер работал в «Иртыше». В настоящее время он возглавляет ереванский «Алашкерт».