Назван новый кандидат на пост главного тренера «Тобола»
Сербский специалист Милан Миланович в ближайшие дни должен быть назначен в качестве главного тренера «Тобола», сообщает Meta-ratings.kz.
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Сербский специалист Милан Миланович в ближайшие дни должен быть назначен в качестве главного тренера «Тобола», сообщает Meta-ratings.kz.
Отмечается, что руководство области склоняется к его кандидатуре из-за его владения русским языком. Также там учитывают опыт работы Милановича в Казахстане.
В 2019—2020 годах 59-летний тренер работал в «Иртыше». В настоящее время он возглавляет ереванский «Алашкерт».
Ранее костанайцы объявили об отставке Александра Москаленко. При этом в «Тобол» отправляли казахстанца Талгата Байсуфинова и болгарина Станимира Стойлова, по которым клуб сделал заявление.