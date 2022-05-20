«Гамбург» переиграл «Герту» в первом стыковом матче
19 мая «Герта» на поле домашнего стадиона играла с «Гамбургом» в рамках первого стыкового матча чемпионата Германии по футболу.
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19 мая «Герта» на поле домашнего стадиона играла с «Гамбургом» в рамках первого стыкового матча чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0. Ответная игра состоится 23 мая.
Единственный мяч на 57-й минуте матча забил полузащитник «Гамбурга» Людовит Рейс, который поразил ворота голкипера «Герты» Оливера Кристенсена. Хозяева поля пытались отыграться, но не смогли сравнять счёт.
Напомним, ранее стало известно, что руководство «Герты» не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с действующим главным тренером Феликсом Магатом. Приоритетным вариантом на пост наставника берлинской команды является наставник «Динамо» Сандро Шварц.