Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Кристал Пэлас
32
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
19.05
Астон Вилла
Бернли
11
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
14.05
Арминия
РБ Лейпциг
11
14.05
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
14.05
Байер
Фрайбург
21
14.05
Боруссия Д
Герта
21
14.05
Боруссия М
Хоффенхайм
51
14.05
Вольфсбург
Бавария
22
14.05
Майнц
Айнтрахт Ф
22
14.05
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гамбург» переиграл «Герту» в первом стыковом матче

19 мая «Герта» на поле домашнего стадиона играла с «Гамбургом» в рамках первого стыкового матча чемпионата Германии по футболу.

Герта
ГамбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0. Ответная игра состоится 23 мая.

Единственный мяч на 57-й минуте матча забил полузащитник «Гамбурга» Людовит Рейс, который поразил ворота голкипера «Герты» Оливера Кристенсена. Хозяева поля пытались отыграться, но не смогли сравнять счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Герты» не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с действующим главным тренером Феликсом Магатом. Приоритетным вариантом на пост наставника берлинской команды является наставник «Динамо» Сандро Шварц.

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Таких канадцев и шведов нужно гнать с ЧМ! Зачем они позорят Казахстан?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь