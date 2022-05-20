«Гамбург» переиграл «Герту» в первом стыковом матче

Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0. Ответная игра состоится 23 мая.

Единственный мяч на 57-й минуте матча забил полузащитник «Гамбурга» Людовит Рейс, который поразил ворота голкипера «Герты» Оливера Кристенсена. Хозяева поля пытались отыграться, но не смогли сравнять счёт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2lwLJPe6msg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.