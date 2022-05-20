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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:18 (мск), источник: Sport24

«Челси» не сумел обыграть «Лестер»

«Челси» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в рамках перенесенного матча 27-го тура АПЛ.

Челси
Лестер
Астон Вилла
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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На гол Джеймса Мэддисона на 6-й минуте лондонцы ответили точным ударом Маркоса Алонсо на 34-й минуте.

«Челси» набрал 71 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 49 очками находится на 9-й строчке.

В другом перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» поделила очки с «Бернли» (1:1). Бирмингемский клуб с 45 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице. «Бернли» набрал 35 баллов и поднялся из зоны вылета на 17-ю строчку.

Челси
1:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
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