«Челси» не сумел обыграть «Лестер»

На гол Джеймса Мэддисона на 6-й минуте лондонцы ответили точным ударом Маркоса Алонсо на 34-й минуте.

«Челси» набрал 71 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 49 очками находится на 9-й строчке.

В другом перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» поделила очки с «Бернли» (1:1). Бирмингемский клуб с 45 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице. «Бернли» набрал 35 баллов и поднялся из зоны вылета на 17-ю строчку.