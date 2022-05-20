«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон
«Эвертон» дома победил «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Эвертон
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«Эвертон» дома победил «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Майкл Кин (54-я минута), Ришарлисон (75) и Доминик Калверт-Льюин (85).
У гостей мячи забили Жан-Филипп Матета (21) и Джордан Айю (36).
«Эвертон» обезопасил себя от вылета из премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 39 очков в 37 матчах и перед последним туром опережает преследователей минимум на 4 очка. За место в АПЛ продолжают борьбу «Лидс» и «Бёрнли» (по 35 очков). Ранее лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе «Уотфорд» и «Норвич».
Результаты других матчей дня: