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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон

«Эвертон» дома победил «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Эвертон
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Источник: Reuters

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Майкл Кин (54-я минута), Ришарлисон (75) и Доминик Калверт-Льюин (85).

У гостей мячи забили Жан-Филипп Матета (21) и Джордан Айю (36).

«Эвертон» обезопасил себя от вылета из премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 39 очков в 37 матчах и перед последним туром опережает преследователей минимум на 4 очка. За место в АПЛ продолжают борьбу «Лидс» и «Бёрнли» (по 35 очков). Ранее лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе «Уотфорд» и «Норвич».

Результаты других матчей дня:

«Челси» — «Лестер» — 1:1

«Астон Вилла» — «Бернли» — 1:1

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Эвертон
3:2
Первый тайм: 0:2
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