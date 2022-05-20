«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон

«Эвертон» обезопасил себя от вылета из премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 39 очков в 37 матчах и перед последним туром опережает преследователей минимум на 4 очка. За место в АПЛ продолжают борьбу «Лидс» и «Бёрнли» (по 35 очков). Ранее лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе «Уотфорд» и «Норвич».