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14:40 (мск), источник: ТАСС

Марко Розе покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Отмечается, что такое решение стало результатом анализа сезона.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 20 мая. Марко Розе ушел с поста главного тренера германского футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

— «Боруссия» и тренер Марко Розе прекращают сотрудничество. Это решение стало результатом анализа сезона в четверг, — говорится в сообщении пресс-службы.

Розе возглавил дортмундскую команду летом 2021 года. Под руководством 45-летнего специалиста «Боруссия» заняла второе место в чемпионате Германии, набрав 69 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов дортмундцы не смогли выйти в плей-офф, а в Лиге Европы уступили шотландскому клубу «Рейнджерс» на стадии 1/16 финала.

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