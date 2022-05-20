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17:03 (мск), источник: Sports.Ru

Мама Мбаппе: У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ» предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор

Мама Килиана Мбаппе рассказала о предложениях сыну от «Реала» и «ПСЖ».

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

«Новых переговоров о будущем Мбаппе с “ПСЖ” нет, здесь все закончено. У нас есть соглашение с “Реалом” и еще одно соглашение с “ПСЖ”, и переговоры уже закончились. Теперь Килиану предстоит сделать выбор.

Предложения “Реала” и “ПСЖ” равны, между ними нет большой разницы, но мы ждем, когда Мбаппе выберет то, что он хочет.

Предложение “Реала” предполагает наш полный контроль над имиджевыми правами. В предложении другой стороны есть финансовая компенсация [за отсутствие контроля над правами]. Два предложения не сильно отличаются», — сказала Файза Ламари.

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