Мама Мбаппе: У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ» предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор

«Новых переговоров о будущем Мбаппе с “ПСЖ” нет, здесь все закончено. У нас есть соглашение с “Реалом” и еще одно соглашение с “ПСЖ”, и переговоры уже закончились. Теперь Килиану предстоит сделать выбор.



Предложения “Реала” и “ПСЖ” равны, между ними нет большой разницы, но мы ждем, когда Мбаппе выберет то, что он хочет.



Предложение “Реала” предполагает наш полный контроль над имиджевыми правами. В предложении другой стороны есть финансовая компенсация [за отсутствие контроля над правами]. Два предложения не сильно отличаются», — сказала Файза Ламари.