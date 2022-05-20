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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» победили «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» выиграли у солигорского «Шахтера» со счетом 1:0 в первом матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» прошла с преимуществом действующих чемпионов страны, но они так и не смогли поразить ворота минчан. Подопечные Вадима Скрипченко отразили все атаки гостей, а на 56-й минуте игры Антон Шрамченко забил победный мяч. До этого «Шахтер» одержал три виктории подряд с результатом 1:0.

Завтра бобруйская «Белшина» сыграет у себя дома с «Ислочью» из Минского района. Еще три встречи состоятся в воскресенье, 22 мая: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест), «Славия» (Мозырь) — «Неман», «Динамо» (Минск) — «Витебск». Два матча с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси перенесены: «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Решающий поединок кубкового турнира между БАТЭ и «Гомелем» пройдет 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».

Лидером бомбардирской гонки является узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 9 мячей.

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