Футболисты «Минска» победили «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» прошла с преимуществом действующих чемпионов страны, но они так и не смогли поразить ворота минчан. Подопечные Вадима Скрипченко отразили все атаки гостей, а на 56-й минуте игры Антон Шрамченко забил победный мяч. До этого «Шахтер» одержал три виктории подряд с результатом 1:0.