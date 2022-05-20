«Энергетик-БГУ» обыграл «Арсенал» в чемпионате Беларуси по футболу

Оба мяча матча в Городее гости забили в первом тайме. На 7-й минуте свой 10-й гол забил лучший бомбардир белорусского первенства узбекский нападающий минчан Бобир Абдихоликов, а еще через 15 минут Александр Свирепа установил окончательный результат — 2:0.

В первом сегодняшнем матче футболисты «Минска» победили на своем поле действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 56-й минуте забил Антон Шрамченко.

Завтра бобруйская «Белшина» сыграет у себя дома с «Ислочью» из Минского района. Еще три встречи состоятся в воскресенье, 22 мая: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест), «Славия» (Мозырь) — «Неман», «Динамо» (Минск) — «Витебск». Два матча с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси перенесены: «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Решающий поединок кубкового турнира между БАТЭ и «Гомелем» пройдет 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».

Положение команд после 8 туров: БАТЭ — 20 очков, «Энергетик-БГУ» — 19, «Минск» — 16, «Шахтер», «Динамо» (Минск) — по 15, «Славия», «Слуцк» — по 13, «Ислочь», «Неман» (Гродно) — по 12, «Гомель» — 10, «Торпедо-БелАЗ» — 8, «Витебск», «Белшина» — по 7, «Арсенал», «Динамо» (Брест) — по 4, «Днепр» — 2.