Футболисты БАТЭ и «Гомеля» встретятся в финальном матче Кубка Беларуси

Зрители могут прийти на главную спортивную арену страны в 17.00, за два часа до стартового свистка. Для них будет организована фан-зона, в которой каждый найдет для себя развлечение по вкусу: откроется зона с настольными играми, состоится фестиваль футбольных навыков. Юные болельщики смогут поиграть на площадке. Кроме того, всех гостей финала порадует выступление кавер-бэнда, а также специальная фотовыставка ассоциации «Белорусская федерация футбола», посвященная истории розыгрыша Кубка Беларуси. В АБФФ отметили, что победитель финала-2022 станет обладателем совершенно нового кубкового трофея, автором которого является скульптор Антон Иноземцев.

Сегодняшнюю встречу будет судить бригада арбитров из Гродно, которую возглавит Виталий Севостьяник. Для футболистов БАТЭ это третий подряд и 11-й в истории финальный матч, в пяти они побеждали и столько же раз уступали соперникам. В двух предыдущих финалах борисовчане обыгрывали солигорский «Шахтер» и «Ислочь» из Минского района. Футболисты «Гомеля» в четвертый раз поспорят за Кубок страны, до этого они выигрывали его дважды. Один из них гомельчане завоевали ровно 20 лет назад, победив БАТЭ в Витебске со счетом 2:0.

В полуфиналах нынешнего розыгрыша борисовчане одолели по сумме двух встреч гродненский «Неман» — 1:2 (в гостях) и 2:0 (дома), а «Гомель» был сильнее минского «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома).