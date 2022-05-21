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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: президент «Реала» заявил, что Мбаппе не перейдет в клуб

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент «Реала» Флорентино Перес заявил футболистам команды, что нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский клуб, сообщает журналист Гильем Балаге в Twitter.

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Источник: Reuters

Ожидается, что 23-летний футболист в субботу назовет клуб, где продолжит карьеру. По сообщениям СМИ, форвард может остаться в «Пари Сен-Жермен» или перейти в «Реал».

«Мне только что рассказали, что Флорентино Перес сказал игрокам вечером в раздевалке, что Мбаппе не перейдет. Давайте дождемся заявления Мбаппе, прежде чем что-либо подтвердить», — написал Балаге.

Журналист отметил, что оба клуба были готовы заплатить Мбаппе 150 миллионов евро подъемных за подписание контракта.

Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года (в сезоне-2017/18 — на правах аренды из «Монако», с лета 2018 года — полноценно). В составе парижского клуба нападающий четыре раза побеждал в чемпионате Франции. Еще один чемпионский титул он завоевал с «Монако».

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