СМИ: президент «Реала» заявил, что Мбаппе не перейдет в клуб

Ожидается, что 23-летний футболист в субботу назовет клуб, где продолжит карьеру. По сообщениям СМИ, форвард может остаться в «Пари Сен-Жермен» или перейти в «Реал».

«Мне только что рассказали, что Флорентино Перес сказал игрокам вечером в раздевалке, что Мбаппе не перейдет. Давайте дождемся заявления Мбаппе, прежде чем что-либо подтвердить», — написал Балаге.

Журналист отметил, что оба клуба были готовы заплатить Мбаппе 150 миллионов евро подъемных за подписание контракта.