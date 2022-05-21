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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:24 (мск), источник: Ведомости.Спорт

СМИ: Погба согласовал контракт с «Ювентусом». Футболист будет получать до 10 млн евро за сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ювентус
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Источник: AFP 2022

29-летний футболист сборной Франции перейдет в туринский клуб в качестве свободного агента. Погба заключит с «Ювентусом» трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 7,5 млн евро. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 10 млн евро.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус» в 2012—2016 гг. и стал в составе клуба четырехкратным чемпионом Италии. В августе 2016 г. «МЮ» заплатил итальянскому клубу за полузащитника 105 млн евро. В настоящее время Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Погба сыграл 27 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил один гол и отдал девять передач.

«Ювентус» в летнее межсезонье сделал ставку на подписание игроков, которые становятся свободными агентами. Ранее сообщалось, что, помимо Погба, клуб заинтересован в покидающем «Пари Сен-Жермен» Анхеле Ди Марии и Иване Перишиче из «Интера».

Нынешний сезон «Ювентус» завершит на четвертом месте в Серии А, обеспечив себе путевку в Лигу чемпионов.

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