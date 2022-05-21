СМИ: Погба согласовал контракт с «Ювентусом». Футболист будет получать до 10 млн евро за сезон

29-летний футболист сборной Франции перейдет в туринский клуб в качестве свободного агента. Погба заключит с «Ювентусом» трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 7,5 млн евро. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 10 млн евро.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус» в 2012—2016 гг. и стал в составе клуба четырехкратным чемпионом Италии. В августе 2016 г. «МЮ» заплатил итальянскому клубу за полузащитника 105 млн евро. В настоящее время Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Погба сыграл 27 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил один гол и отдал девять передач.

«Ювентус» в летнее межсезонье сделал ставку на подписание игроков, которые становятся свободными агентами. Ранее сообщалось, что, помимо Погба, клуб заинтересован в покидающем «Пари Сен-Жермен» Анхеле Ди Марии и Иване Перишиче из «Интера».