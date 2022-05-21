Роналду не сыграет в заключительном матче сезона из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не примет участия в заключительном матче сезона своей команды.
Манчестер Юнайтед
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не примет участия в заключительном матче сезона своей команды.
По информации The Athletic, 37-летний португалец имеет проблему с мышцей бедра, что не позволит ему принять участие в матче 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
Роналду с 24 голами в 39 играх во всех турнирах является лучшим бомбардиром «МЮ» в сезоне-2021/22.