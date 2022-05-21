Хави высказался о возможном трансфере Левандовского

Хави подтвердил, что сине-гранатовые начали переговоры по переходу польского форварда. «Левандовски — один из вариантов усиления», — добавил тренер каталонцев. «Переговоры идут, но у Роберта еще год по контракту. Поэтому это будет непросто», — подытожил Хави.

15 мая Левандовски прокомментировал свое будущее. Польский нападающий подчеркнул, что уже уведомил руководство «Баварии», что не планирует продлевать контракт с клубом.