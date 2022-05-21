ПСЖ объявил о продлении контракта с Мбаппе
23-летний французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что остается в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен».
23-летний французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что остается в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен».
В клубе сообщили, что состоялось подписание контракта действием до 2025 года.
«Я с гордостью сообщаю вам прекрасную новость — Килиан Мбаппе подписал контракт с “Пари Сен-Жермен” до июня 2025 года», — сказал президент клуба Насер аль-Хелаифи (цитата по Reuters). «Продление контракта Килиана знаменует исключительный момент в истории нашего клуба и является отличной новостью для всех наших болельщиков по всему миру», — отметил президент ПСЖ.
«Я очень рад остаться во Франции, в Париже, в моем городе», — сказал Килиан Мбаппе болельщикам (цитата по AFP).
О том, что контракт, который истекает 30 июня, будет продлен, сегодня, 25 мая, сообщала французская спортивная газета L`Equipe. ПСЖ подписал контракт с Мбаппе о переходе из «Монако» в 2017 году, сумма сделки составила около €180 млн. В 2021 году сообщалось, что мадридский «Реал» предлагал ПСЖ за француза €200 млн.