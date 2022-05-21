ПСЖ объявил о продлении контракта с Мбаппе

В клубе сообщили, что состоялось подписание контракта действием до 2025 года.

«Я с гордостью сообщаю вам прекрасную новость — Килиан Мбаппе подписал контракт с “Пари Сен-Жермен” до июня 2025 года», — сказал президент клуба Насер аль-Хелаифи (цитата по Reuters). «Продление контракта Килиана знаменует исключительный момент в истории нашего клуба и является отличной новостью для всех наших болельщиков по всему миру», — отметил президент ПСЖ.

«Я очень рад остаться во Франции, в Париже, в моем городе», — сказал Килиан Мбаппе болельщикам (цитата по AFP).