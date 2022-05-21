Черышев попрощался с «Валенсией»: Я навсегда останусь фанатом этого клуба

«За эти замечательные четыре года я провел 95 матчей в лиге (96 — с сегодняшнего дня), — написал Черышев. — Защищать эти цвета было бы невозможно без каждого из членов этой большой семьи.



Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, технический персонал, медицинский персонал и всех работников этого великого клуба. И прежде всего, спасибо болельщикам, которые всегда были с командой даже в самые трудные моменты. Я старался оставлять все силы на поле, иногда это получалось лучше, иногда хуже, но я всегда старался честно выполнять свою работу и помогал партнерам по команде как мог.



Сегодня я прощаюсь с вами с сердцем, полным благодарности за то, что позволили мне стать частью вашей истории! Я навсегда останусь фанатом “Валенсии”.