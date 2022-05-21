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21 мая, источник: Спорт-Экспресс

Черышев попрощался с «Валенсией»: Я навсегда останусь фанатом этого клуба

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:0) через социальные сети попрощался, с командой выложив совместное фото из раздевалки.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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На снимке он стоит в центре с футболкой с цифрой 95 (количество матчей в чемпионате).

31-летнйи хавбек вышел на поле на замену в начале второго тайма.

«За эти замечательные четыре года я провел 95 матчей в лиге (96 — с сегодняшнего дня), — написал Черышев. — Защищать эти цвета было бы невозможно без каждого из членов этой большой семьи.

Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, технический персонал, медицинский персонал и всех работников этого великого клуба. И прежде всего, спасибо болельщикам, которые всегда были с командой даже в самые трудные моменты. Я старался оставлять все силы на поле, иногда это получалось лучше, иногда хуже, но я всегда старался честно выполнять свою работу и помогал партнерам по команде как мог.

Сегодня я прощаюсь с вами с сердцем, полным благодарности за то, что позволили мне стать частью вашей истории! Я навсегда останусь фанатом “Валенсии”.

Контракт россиянина с «Валенсией» был рассчитан до лета 2022 года.

31-летний футболист перешел в «Валенсию» в феврале 2016 года из «Реала» на правах аренды, а затем покинул команду летом. Спустя два года он вернулся в валенсийский клуб (аренда из «Вильяррела»).

В 2019-м «Валенсия» выкупила права на россиянина за 6 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.

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