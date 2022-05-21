СМИ: Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.
«ПСЖ» в субботу объявил о заключении нового контракта с Мбаппе до лета 2025 года.
По информации Палмери, зарплата 23-летнего игрока без учета бонусов составит 93 млн евро в год, что почти в три раза больше, чем у идущего в списке вторым одноклубника Мбаппе — аргентинца Лионеля Месси (35 млн евро). Третье место в списке занимает также игрок «ПСЖ» бразилец Неймар (30 млн евро).
Ранее СМИ также сообщали, что «ПСЖ» ради сохранения футболиста предложил ему подписной бонус в 300 млн евро.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2018 году из «Монако», по данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 145 млн евро без учета бонусов. В составе парижан он стал четырехкратным чемпионом Франции, по два раза завоевал Кубок французской лиги и Суперкубок страны, трижды выиграл Кубок Франции.
Мбаппе в 2017 году стал лауреатом премии Golden Boy, присуждаемой лучшему молодому игроку по итогам года. В составе сборной Франции Мбаппе выиграл прошедший в России чемпионат мира 2018 года, а также Лигу наций (2020/21).