«РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург»

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн, ему ассистировал Роланд Шаллаи.

Команды не сумели выявить победителя в основное и дополнительное время встречи, поэтому игра перешла в серию пенальти, где успешнее оказались футболисты «РБ Лейпциг».