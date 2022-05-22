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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург»

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине в рамках финального матча Кубка Германии сезона-2021/2022 встретились «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

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Источник: Reuters

Победу одержала команда Доменико Тедеско — 1:1, 4:2 по пенальти.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн, ему ассистировал Роланд Шаллаи.

На 57-й минуте прямую красную карточку получил защитник «быков» Марцель Хальстенберг.

На 76-й минуте ответный мяч забил хавбек Кристофер Нкунку.

Команды не сумели выявить победителя в основное и дополнительное время встречи, поэтому игра перешла в серию пенальти, где успешнее оказались футболисты «РБ Лейпциг».

«Лейпциг» сыграет в Суперкубке Германии с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги — мюнхенской «Баварией».

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