«РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург»
Сегодня, 21 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине в рамках финального матча Кубка Германии сезона-2021/2022 встретились «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».
Сегодня, 21 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине в рамках финального матча Кубка Германии сезона-2021/2022 встретились «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».
Победу одержала команда Доменико Тедеско — 1:1, 4:2 по пенальти.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн, ему ассистировал Роланд Шаллаи.
На 57-й минуте прямую красную карточку получил защитник «быков» Марцель Хальстенберг.
На 76-й минуте ответный мяч забил хавбек Кристофер Нкунку.
Команды не сумели выявить победителя в основное и дополнительное время встречи, поэтому игра перешла в серию пенальти, где успешнее оказались футболисты «РБ Лейпциг».
«Лейпциг» сыграет в Суперкубке Германии с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги — мюнхенской «Баварией».