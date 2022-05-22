«Фиорентина» без Александра Кокорина обыграла «Ювентус»

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Первый мяч на 45+1-й минуте забил полузащитник домашней команды Жозеф Альфред Дункан с передачи Джакомо Бонавентуры. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Николас Гонсалес.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился.

«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвертой позиции. Лидером соревнований является «Милан».