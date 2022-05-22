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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» без Александра Кокорина обыграла «Ювентус»

Сегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» проводила матч с «Ювентусом».

Ювентус
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Первый мяч на 45+1-й минуте забил полузащитник домашней команды Жозеф Альфред Дункан с передачи Джакомо Бонавентуры. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Николас Гонсалес.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился.

«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвертой позиции. Лидером соревнований является «Милан».

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» в чемпионате Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи, его ассистентами выступили Чиро Карбоне и Сальваторе Лонго. Резервным судьёй был Антонио Джуа.

Фиорентина
2:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
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