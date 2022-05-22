«Фиорентина» и Кокорин сыграют в Лиге конференций, «Аталанта» не вышла в еврокубки

«Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус» пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

«Лацио» и «Рома» примут участие на групповой стадии Лиги Европы, а «Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, сыграет в Лиге конференций.

«Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук, закончила сезона на восьмом месте и осталась на следующий сезон без еврокубков.

Напомним, завтра, 22 мая, в чемпионате Италии определится победитель. У «Милана» 83 очка и гостевой матч с «Сассуоло». «Интер» (действующий чемпион) отстает на два очка и завтра сыграет с «Сампдорией».