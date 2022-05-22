«Фиорентина» и Кокорин сыграют в Лиге конференций, «Аталанта» не вышла в еврокубки
В итальянской Серии А определены все участники еврокубков сезона-2022/23.
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АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
В итальянской Серии А определены все участники еврокубков сезона-2022/23.
«Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус» пробились в групповой этап Лиги чемпионов.
«Лацио» и «Рома» примут участие на групповой стадии Лиги Европы, а «Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, сыграет в Лиге конференций.
«Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук, закончила сезона на восьмом месте и осталась на следующий сезон без еврокубков.
Напомним, завтра, 22 мая, в чемпионате Италии определится победитель. У «Милана» 83 очка и гостевой матч с «Сассуоло». «Интер» (действующий чемпион) отстает на два очка и завтра сыграет с «Сампдорией».
Третье место заняло «Наполи», а «Ювентус» замкнул четверку лучших команд Италии.