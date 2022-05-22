«ПСЖ» разгромил «Метц». Мбаппе оформил хет-трик, Ди Мария забил в прощальном матче

Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Главным действующим лицом матча стал Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. Примечательно, что накануне французский форвард продлил контракт с «ПСЖ».

Голом и результативной передачей отметился Анхель Ди Мария, для которого этот матч стал последним в футболке парижан.

Ещё один гол на свой счёт записал Неймар, а в активе Лионеля Месси — голевая передача.