«Монако» упустил победу над «Лансом» и прямую путевку в ЛЧ на 90+6-й минуте
Cегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на стадионе «Феликс Болар» принимал «Монако».
Cегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на стадионе «Феликс Болар» принимал «Монако».
Встреча закончилась ничьёй — 2:2.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник домашней команды Пшемыслав Франковски. Через четыре минуты защитник Бенуа Бадьяшиль счёт сравнял.
На 62-й минуте Виссам Бен-Йеддер с передачи Кевина Фолланда вывел «Монако» вперёд. На 90+6-й минуте Кевин Дансо установил окончательный счёт в матче — 2:2.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 58 минут.
«Монако» набрал 69 очков и завершил сезон в чемпионате Франции на третьем месте турнирной таблицы. «Ланс» с 62 очками остановился на седьмой позиции.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.