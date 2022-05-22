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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» упустил победу над «Лансом» и прямую путевку в ЛЧ на 90+6-й минуте

Cегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на стадионе «Феликс Болар» принимал «Монако».

Ланс
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча закончилась ничьёй — 2:2.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник домашней команды Пшемыслав Франковски. Через четыре минуты защитник Бенуа Бадьяшиль счёт сравнял.

На 62-й минуте Виссам Бен-Йеддер с передачи Кевина Фолланда вывел «Монако» вперёд. На 90+6-й минуте Кевин Дансо установил окончательный счёт в матче — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 58 минут.

«Монако» набрал 69 очков и завершил сезон в чемпионате Франции на третьем месте турнирной таблицы. «Ланс» с 62 очками остановился на седьмой позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Ланс
2:2
Первый тайм: 1:1
Монако
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