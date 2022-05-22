«Монако» упустил победу над «Лансом» и прямую путевку в ЛЧ на 90+6-й минуте

Встреча закончилась ничьёй — 2:2.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник домашней команды Пшемыслав Франковски. Через четыре минуты защитник Бенуа Бадьяшиль счёт сравнял.

На 62-й минуте Виссам Бен-Йеддер с передачи Кевина Фолланда вывел «Монако» вперёд. На 90+6-й минуте Кевин Дансо установил окончательный счёт в матче — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 58 минут.

«Монако» набрал 69 очков и завершил сезон в чемпионате Франции на третьем месте турнирной таблицы. «Ланс» с 62 очками остановился на седьмой позиции.