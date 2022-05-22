«Разрушили мечту»: Мбаппе «кинул» «Реал». В Мадриде этого не простят

Летнее трансферное окно незадолго до открытия лишилось главной интриги: Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» и не перейдет в мадридский «Реал». Об этом парижане и сам футболист объявили прямо перед стартовым свистком матча заключительного тура Лиги 1 против «Метца». Аутсайдерам чемпионата Килиан в честь своего праздника даже отгрузил «трешку».

«Рад и счастлив, что удалось подписать новый контракт с “ПСЖ”. Убежден, что в этом клубе я продолжу расти, здесь есть все возможности, чтобы выступать на самом высоком уровне. Спасибо президенту клуба за доверие и болельщикам “ПСЖ” за любовь. Вместе мы встретим самые невероятные вызовы», — заявил француз.

Однако до сегодняшнего дня все ожидали, что эти «вызовы» Мбаппе примет в Мадриде. Слухи о его трансфере в «Реал» распространялись не один год, но в последние несколько месяцев они обрели максимально твердую и плотную основу. Теперь уже предыдущий контракт Килиана с «ПСЖ» истекал этим летом. Все шло к тому, что 23-летний форвард простится с парижанами и продолжит свою карьеру в «королевском» клубе. Авторитетные испанские и не только инсайдеры отмечали, что Мбаппе должен был объявить о переходе в «Реал» сразу после финала Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют, а «ПСЖ» — нет. Они также подчеркивали, что мадридцы предложили футболисту очень-очень сладкие контрактные условия. Но шейхи из «ПСЖ» нашли контраргумент и уговорили Мбаппе остаться.

Источник из Eurosport утверждает, что Париж выплатит Килиану 300 миллионов евро одним траншем в виде подписного бонуса, а также оформит ему зарплату в размере 100 миллионов евро в год после вычета гигантских налогов во Франции. При этом новый контракт Мбаппе теперь действует аж до 2025 года. Таких денег даже с учетом всех возможных премий не получал сам Лионель Месси в свои последние годы в «Барселоне».

Отныне Мбаппе можно считать едва ли не персоной нон-гранта в Испании. Футболист почти договорился с руководством «Реала», но в последний момент повернулся Мадриду спиной. Испанцы таким поведением форварда и всего руководства «ПСЖ» остались крайне недовольны. Так, руководство Ла Лиги уже выразило намерение подать в УЕФА, административные и налоговые органы Франции и органы Евросоюза жалобу на действия французского клуба, который, по мнению главы Примеры Хавьера Тебаса, терпит колоссальные финансовые убытки.

«За последние годы “ПСЖ” потерял 700 миллионов евро, их фонд зарплат превышает 600 миллионов евро. То, что делают боссы этого клуба, оскорбляет футбол», — возмущается Тебас.

В открытом письме руководство Ла Лиги выразило мнение, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» «ставит под угрозу экономическую стабильность европейского футбола, сотни тысяч рабочих мест, целостность соревнований — не только международных, но и внутренних», а также напомнило, что парижане на протяжении последних лет имеют проблемы с соответствием правилам финансового фэйр-плей. Претензии испанцев понять можно. Из-за срыва трансфера Мбаппе в «Реал» и переезда Эрлинга Холланда в Манчестер Ла Лига потеряла суперзвезду, на которой строился бы имидж испанского чемпионата и, соответственно, возросли бы доходы на продаже трансляций. А ведь именно Килиан мог бы хоть как-нибудь восполнить прошлую потерю Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Увы, но на Луке Модриче и Кариме Бензема заработать уже не удастся.

Любопытно, как теперь сложится карьера Мбаппе. Переход в «Реал» гарантировал бы французу не просто регулярную, но и реальную борьбу за победу в Лиге чемпионов. Помогут ли ему в этом миллионы шейхов? Вопрос риторический. В конце концов, косвенно Килиан сам отказался от своей мечты.