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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» упустил место в группе Лиги чемпионов. Головина снова ждут отборочные раунды

Монегаски завершили сезон досадной ничьей и опустились на третью строчку в таблице.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Монако» сделал слишком много, чтобы в последнем туре распрощаться с мечтой о Лиге чемпионов. Несколько месяцев назад она казалась ненаучной фантастикой, и простое попадание в еврокубки можно было бы рассматривать как спасение бездарного сезона. Но когда монегаски оказались на краю пропасти, а в прессе появилась информация о грядущем увольнении Филиппа Клемана и ряда руководителей во главе с вице-президентом Олегом Петровым, все волшебным образом перевернулось.

Спустя три дня после бесславного вылета из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» монегаски с неожиданно вернувшимся в стартовый состав Александром Головиным уничтожили звездный «ПСЖ» (3:0), положив начало растянувшейся на девять туров победной серии и взлетев на второе место. Однако последний шаг — да еще и в гостях у крайне неприятного соперника в лице «Ланса» — самый сложный.

Поэтому Клеман пытался снять с команды напряжение, неожиданно заявив: «На мой взгляд, впервые нам нечего терять. Мы уже обеспечили себе квалификацию в Лигу Европы, что являлось основной целью клуба в этом сезоне. В субботу будет возможность добиться еще более высоких результатов. Последние пару месяцев мы и не думали о таком».

Но волнение, судя по старту игры, чувствовалось. К тому же присутствовал такой опасный фактор, как возможность сыграть вничью, чтобы гарантированно превзойти имевший заметное преимущество по разности мячей «Ренн». Хотя Клеман говорил, что надо играть на победу, и сообщил штабу и команде, что узнать о том, как выступают конкуренты, можно только в последние пять минут.

В дебюте же красно-белые утратили привычную надежность, и только остановивший два опаснейших удара Нюбель позволил избежать катастрофы. «Монако» стал выравнивать игру за счет хорошего контроля мяча только к середине первого тайма. Тогда же гости наиграли на первый голевой момент, однако Фариньес остановил удар Головина.

Но в конце концов «Ланс» забил, причем российский полузащитник стал одним из виновников пропущенного гола, не успев за своим игроком при попытке подстраховать оставившего за спиной свободную зону Кайю Энрике. Последовал прострел, и пытавшийся прервать его Нюбель выбил мяч точно на ногу Франковски.

С одной стороны, «Ренн» в этот момент проигрывал «Лиллю». С другой, «Марсель» как раз забил «Страсбуру» и в режиме онлайн вышел на второе место. А это — пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как третьей команде предстоит пробиваться туда через квалификацию. «Монако» в аналогичной ситуации в нынешнем сезоне как раз споткнулся на «Шахтере».

Правда, в прошлом туре команда из княжества превратила 0:2 в 4:2, и одним голом ее не испугаешь. Для того чтобы отыграться в Лансе, хватило пяти минут. Головин снова оказался в центре внимания, а угловой в его исполнении завершился голом Бадиашиля. Только результативный балл Александр не получит, так как удачной оказалась вторая попытка удара, а взятие ворот засчитали после вердикта ВАР, который не увидел нарушения правил против Дансо.

Только этого было мало. Требовался второй гол, и его едва не забил Головин. Непосредственно перед своей заменой на 58-й минуте он слева ворвался в штрафную и, падая в борьбе с защитником, все же покатил мяч мимо вратаря. Фариньес попался на противоходе, только сила удара оказалась недостаточной, и кипера успел подстраховать полевой игрок.

В итоге то, что не удалось Головину, сделал забивший свой 25-й гол в чемпионате Бен Йеддер, а ключевая контратака получилась бразильской. Диагональ Вандерсона налево, обратная диагональ Кайю Энрике, и капитан гостей забивал в уже неприкрытый угол. В это преимущество «Монако», казалось, вцепился…

При равном счете монегаски перешли на схему с тремя чистыми нападающими, тогда как в концовке Клеман менял созидателей на дополнительных защитников и опорных хавов. Делал то, что казалось логичным, но на пятой минуте остался без победы и прямого пропуска в Лигу чемпионов. Туда отправится «Марсель», а «Монако» и Головина снова ждут отборочные раунды.

Андрей Кузичев

Ланс
2:2
Первый тайм: 1:1
Монако
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