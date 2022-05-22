«Спартак» поздравил Тедеско с победой в Кубке Германии

В субботу «Лейпциг» под руководством Тедеско выиграл свой первый трофей на высшем уровне, победив в финале Кубка Германии «Фрайбург» (1:1, 4:2 — в серии пенальти).

«Поздравляем Доменико Тедеско, Андреаса Хинкеля, Макса Урванчки и их “Лейпциг” с красивой победой в Кубке Германии!» — говорится в сообщении «красно-белых» в Twitter.

Тедеско 36 лет, он возглавил «Лейпциг» в декабре. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате страны и дошел до полуфинала Лиги Европы. До этого немец на протяжении двух сезонов возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате в сезоне-2020/21.